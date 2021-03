Handebol: Brasil embarca neste sábado em busca da vaga olímpica

A Seleção Brasileira masculina de handebol viaja neste sábado (6) para Montenegro, na Europa. O objetivo do grupo de 20 atletas liderados pelo técnico Marcus Tatá é conseguir uma das duas vagas aos Jogos Olímpicos de Tóquio no Qualificatório previsto para ocorrer entre os dias 12 e 14 deste mês. A equipe nacional está no quadrangular ao lado de Noruega, Chile e Coreia do Sul. "É um torneio muito difícil. O time da Coreia do Sul está treinando junto há muito tempo. O Chile acabou superando o Brasil no Pan-Americano de Lima. Só que, mesmo assim, acredito que o time da Noruega é o mais forte desses adversários. Então é um grupo muito complicado. Ainda mais quando se coloca uma vaga olímpica em cima da mesa. Está tudo muito aberto", disse o técnico Marcus Tatá à Agência Brasil.

Além do grupo da Seleção Brasileira, outras oito seleções estarão na briga por mais quatro vagas em Tóquio. Duas seleções entre Tunísia, Portugal, França e Croácia. O terceiro grupo, também com duas vagas em disputa, tem Alemanha, Suécia, Eslovênia e Argélia. Além desses postos que ainda estão em disputa, Japão, Dinamarca, Argentina, Egito, Bahrein e Espanha já estão confirmados.