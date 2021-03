Cientistas criam lentes de contato com ouro para corrigir daltonismo

Produto auxilia pessoas que não distinguem o verde do vermelho - (Foto: Pixabay)

Uma equipe formada por cientistas da Universidade de Khalifa, de Abu Dhabi, criou lentes de contato com ouro que são capazes de corrigir o daltonismo de quem não consegue distinguir a cor verde do vermelho.

Os pesquisadores misturaram nanopartículas do metal em um hidrogel pra desenvolver um protótipo das lentes de contato. Essa mistura deu origem a um gel vermelho que filtra os comprimentos de onda de luz onde o verde e o vermelho se sobrepõem, o que causa as dificuldades dos daltônicos de distinguir as cores.

Além da correção do daltonismo, os cientistas se preocuparam também no conforto das novas lentes e, por isso, fizeram elas em materiais que atuam de maneira semelhante às que já são comercializadas.

“As propriedades de retenção de água dos nanocompósitos fabricados são superiores a algumas das lentes de contato comercialmente disponíveis. Assim, concluiu-se que essas lentes podem ser utilizadas no auxílio a pacientes daltônicos”, destacaram os autores do estudo em artigo publicado.

De acordo com o estudo, foram utilizadas partículas de ouro muito finas, com apenas 40 nanômetros de largura. Para se ter ideia, uma folha de papel tem cerca de 100 nanômetros de largura.

Esse material utilizado é mais seguro para os pacientes do que o que foi testado em outras lentes de contato anteriormente. Em outras pesquisas, para tentar corrigir o daltonismo, foram desenvolvidos produtos com o uso de tinta de coloração rosa choque, o que causou preocupações relacionadas à durabilidade e segurança para os usuários.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques