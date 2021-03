Seletiva Olímpica da canoagem velocidade em Curitiba é cancelada

Nesta sexta-feira (5), a Confederação Pan-Americana de Canoagem (COPAC) confirmou, através de nota no site oficial da entidade, o cancelamento do Campeonato Pan-Americano de canoagem velocidade que seria realizado em Curitiba, no Paraná, entre os dias 08 a 11 de abril. O torneio serviria também de Seletiva Olímpica das Américas.

Segundo publicação do site da entidade, “o fato da região de Curitiba estar sob restrições sanitárias que impedem competições esportivas e não existirem garantias de que a situação possa melhorar em um futuro próximo, o cancelamento foi a melhor decisão para preservar a saúde dos atletas, técnicos e pessoal de apoio”. No mesmo documento, a Confederação garantiu que esclarecerá o sistema para que as 14 vagas olímpicas das Américas sejam alocadas.

No site oficial da Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa), a entidade lamentou o cancelamento do evento. "A CBCa estava trabalhando exaustivamente com as autoridades locais de Curitiba para seguir todas as regras sanitárias para que o evento tivesse total segurança na sua realização. Foi apresentado um protocolo completo, prevendo regras de distanciamento social, bolhas sanitárias para evitar contatos e outras medidas. Foi sugerido um adiamento do evento, mas a entidade pan-americana decidiu pelo cancelamento", disse a entidade através da nota oficial.

A Federação Internacional de Canoagem (ICF, sigla em inglês), em nota no site da entidade, garantiu que, até o momento, todos os demais qualificatórios olímpicos, incluindo o Pan-Americano de Canoagem Slalom, previsto para o Rio de Janeiro no final de abril, seguem confirmados. O Brasil, que já tem duas vagas garantidas para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, com os medalhistas da Rio-2016 Isaquias Queiroz e Erlon Souza, teria condições de disputar mais seis cotas. A Confederação da modadidade aguarda uma posição sobre a distribuição das vagas restantes.