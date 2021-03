Cursos da USP estão entre os melhores do mundo

USP está entre as melhores universidades do mundo de acordo com ranking internacional - (Foto: EDUARDO ANIZELLI / FOLHAPRESS )

Seis universidades brasileiras estão no ranking “QS World University Rankings by Subject", organizado pela consultoria QS Quacquarelli Symonds, que analisa o desempenho de 51 áreas acadêmicas de mais de 1,4 mil universidades do mundo e foi divulgado na última quarta-feira (3).

A USP (Universidade de São Paulo) lidera o ranking entre as instituições de ensino brasileiras e da América Latina com 13 programas entre os 50 melhores do mundo. O maior destaque ficou com o curso de odontologia: a USP ocupa a 13ª posição global.

Também em odontologia a Unesp (Universidade Estadual Paulista) se destaca no 22º lugar e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) ocupa a 26ª posição na área.

Instituições brasileiras também garantiram posições entre as 50 melhores do mundo na disciplina de engenharia do petróleo, com a Unicamp (28ª) e a USP (29ª). Já em agricultura, 17 universidades do país aparecem no ranking.

As universidades federais de Minas Gerais (UFMG), do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Rio de Janeiro (UFRJ) também estão entre as 50 melhores.

O MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts) e a Universidade Harvard são as instituições de ensino com melhor desempenho, ocupando o primeiro lugar com 12 cursos.

A lista completa pode ser acessada pelo site da consultoria.