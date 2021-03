'Tem que perguntar a eles', diz Mourão sobre colapso na saúde

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, preferiu não comentar projeções sobre a explosão no número de mortes decorrentes da covid-19 nas próximas semanas. Estados e municípios tem decretado quarentenas mais rígidas devido à pressão na ocupação de leitos hospitalares, em alguns casos passando dos 100%.

"Essa pergunta tem que ser feita para eles. Que se eles estão com essa avaliação... Lembrando que ontem eu falei para vocês que os próximos dez dias nós vamos viver uma situação complicada. Agora dizer que vai ter x ou y de óbitos. Não tenho esse dado nem essa projeção para poder comentar isso", afirmou o general da reserva.

Reportagem do Valor Econômico desta sexta-feira (5) informa que o Ministério da Saúde encara as próximas duas semanas como as piores da pandemia e a expectativa é que o número diário de mortes passe dos 3 mil.

Conforme boletim da pasta federal, o Brasil registrou de quarta para quinta-feira, 1.699 mortes, totalizando, desde o início da pandemia, 10.793.732 vidas perdidas.