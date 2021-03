NVIDIA e Stefanini desenvolvem inteligência artificial de conversação

A NVIDIA Enterprise e a Woopi, empresa do Grupo Stefanini focada em Inteligência Artificial (IA), estão se unindo para desenvolver soluções de última geração em IA e processamento de linguagem natural. O primeiro projeto em conjunto é um trabalho inédito de criação de uma nova interface de conversação em português brasileiro, que reduz drasticamente a latência – tempo necessário para a fala sair da boca do interlocutor e chegar ao ouvinte – no processamento de ligações telefônicas, além de proporcionar uma redução no custo de processamento da ordem de 60%.

Quando se trata de projetos envolvendo Processamento de Linguagem Natural (NLP), os maiores desafios são a personalização de termos específicos para cada mercado no idioma local e a velocidade de resposta para o usuário. Por isso, as empresas vão integrar a assistente virtual inteligente Sophie, que é capaz de interagir com usuários humanos e sistemas por meio de interfaces de texto e voz em mais de 40 idiomas, com a plataforma NVIDIA Jarvis, uma estrutura de aplicações acelerada por unidade de processamento gráfico (GPU), que permite às empresas usar dados de vídeo e voz para construir serviços de IA de conversação de última geração personalizados para cada cliente, incluindo vocabulários especializados.

“A Sophie gerencia 40 milhões de minutos de interações de voz por mês. Nosso objetivo é transformar essas interações em conversas mais inteligentes e naturais. O pipeline do Jarvis Speech Recognition integrado à nossa plataforma de IA atua com centenas de interações simultâneas por GPU em menos de 100 milissegundos, permitindo que os clientes tenham experiências mais intuitivas e envolventes”, afirma Fabio Caversan, vice-presidente de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Stefanini North America.

A Sophie usa IA para entender a intenção da conversa e oferecer parâmetros adequados de resposta, com base em uma estrutura de algoritmos semânticos reconhecida globalmente. Com o uso da tecnologia NVIDIA Enterprise, é possível identificar automaticamente diferentes tons e pistas vocais que, processadas em paralelo nas GPUs da empresa, permitem discernir o que uma pessoa quer dizer de forma muito mais rápida que nos modelos acústicos atualmente no mercado.

“A colaboração com a NVIDIA Enterprise é uma confirmação da qualidade da plataforma de inteligência cognitiva que oferecemos. Temos certeza de que a união entre Sophie e Jarvis poderá agregar ainda mais valor aos bots de voz que criamos, especialmente para corporações líderes em seus mercados e que demandam serviço e qualidade excepcionais. Sophie e NVIDIA Jarvis se complementam”, destaca Alex Winetzki, CEO da Woopi e diretor de P&D da Stefanini.

“A IA de conversação já é uma das principais tendências empresariais e se mostrará fundamental para o futuro de muitos mercados”, comenta Marcio Aguiar, diretor da NVIDIA Enterprise para América Latina.

“Embora já exista projetos de NLP em português, ainda é uma ferramenta que precisa de aprimoramento. A parceria com a Woopi e a Stefanini é mais uma forma de auxiliar diversos setores a automatizar o suporte ao cliente com mais velocidade e precisão, além de incentivar os avanços da Inteligência Artificial no País.”

O chatbot Sophie já está presente em vários clientes da multinacional brasileira no Brasil e no exterior. Reconhecida no mundo e premiada como uma solução inovadora, a plataforma foi projetada com um conjunto original de algoritmos de inteligência artificial, que substitui o atendimento humano baseado em scripts por automação, e faz isso de maneira cada vez mais sofisticada, com investimentos em processamento de voz, texto e autoaprendizado.

Um dos principais diferenciais da solução é o uso de tecnologia própria, que torna a ferramenta mais rápida de implementar e treinar.