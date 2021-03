Indústria cresce em janeiro e mantém recuperação iniciada em maio

Após encerrar 2020 com a maior queda em quatro anos, a indústria brasileira manteve os sinais de recuperação e avançou 0,4% em janeiro, na comparação com dezembro. Trata-se da nona alta consecutiva da PIM (Pesquisa Industrial Mensal), que já acumula alta de 42,3%, eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril, pior momento da pandemia do novo coronavírus.

Os dados, divulgados nesta sexta-feira (5), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), apontam que, mesmo com o comportamento positivo nos últimos meses, o setor industrial ainda se encontra 12,9% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011.