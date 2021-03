Evento promove descontos de até 99% para dívidas com bancos

A Serasa organizará até o dia 7 de março a Semana especial para Bancos, onde os consumidores que tenham dívidas com uma das 17 empresas participantes (veja lista abaixo) poderão quitá-las com descontos de até 99% no valor da oferta, além de condições que chegam a até 100% de desconto nos juros.

A ação faz parte do Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil, e é válida para quem for quitar ou parcelar a dívida. O acordo é fechado em menos de 3 minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais:

- Site: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/

- App "Serasa" no Google Play e App Store

- WhatsApp: 11 99575-2096

- Ligação gratuita: 0800 591 1222

Quem preferir negociar presencialmente, pode se dirigir a qualquer agência dos Correios.

Confira as empresas participantes e as condições de negociação:

• Itaú – até 90%

• Tribanco – até 98%

• Digio – até 80%

• Santander – até 90%

• Afinz – até 70%

• BMG – até 95%

• Itapeva – até 95%

• Calcard – 92%

• Ativos – até 98%

• Hoepers – até 98%

• Porto Seguro – até 95%

• Recovery – até 99%

• MGW – 100% nos juros + 10% no valor da dívida

• CrediAtivos - 100% nos juros + 10% no valor da dívida

• Mais Credit - 100% nos juros + 10% no valor da dívida

• Atlânticos - 100% nos juros + 10% no valor da dívida

• dscard – até 97%