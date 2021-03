fuse IoT lança Guia Básico sobre Internet das Coisas

A fuse IoT, startup focada em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial, acaba de lançar um “Guia Básico de IoT”, que pode ser baixado gratuitamente por profissionais e estudantes interessados em saber como funcionam e são aplicadas as soluções IoT.

“Nosso objetivo é oferecer conteúdo de qualidade, com linguagem fácil e acessível ao maior número de talentos possível a fim de despertar o interesse de profissionais e estudantes por começar a entender essa tecnologia, chamando sua atenção para o Curso de Fundamentos do IoT, disponibilizado pela fuse IoT Academy”, afirma Murilo Silva, sócio-diretor da fuse IoT .

Segundo Silva, trata-se de uma iniciativa muito importante para esse segmento, que está em plena expansão e necessita da adesão e qualificação de um maior número de talentos para as mais diversas funções desde design, desenvolvimento, passando pela implementação, até o acompanhamento de projetos IoT. O material pode ser acessado pelo link: https://conteudo.fuseiot.io/guia-basico-iot.

Recentemente, a fuse IoT lançou o primeiro centro de estudos no Brasil dedicado a treinamentos nessa tecnologia – a fuse IoT Academy, que inicialmente foi pensada para ser uma escola de treinamentos presenciais e foi remodelada, com o início da pandemia, para ser uma plataforma EAD, tanto para quem já é do setor de tecnologia, como para iniciantes. Nessa escola EAD são oferecidos também pacotes de cursos específicos para empresas que querem investir no aprimoramento de seus profissionais.

O primeiro curso, lançado em fevereiro, aborda ‘Fundamentos de IoT’, divididos nas categorias técnicas e de negócios, e contempla toda a cadeia de valor de IoT, desde sua invenção, passando por hardware e software para habilitar os alunos a montarem projetos, inclusive avaliando retorno sobre investimento (ROI). O conteúdo inclui história da IoT, eletrônica básica, eletrônica digital, arquiteturas, legislação, entre outros. Além disso, o curso traz diversos materiais adicionais como artigos, livros, filmes e palestra.

Saiba mais

A fuse IoT é uma startup focada em Internet das Coisas (IoT) e Inteligência Artificial (IA). Ela nasceu para agregar as diferentes áreas que fornecem serviços de IoT, oferecendo um atendimento único para todo o ecossistema. A fuse IoT entrega soluções que agilizam a tomada de decisões, ajudam a controlar e monitorar ambientes remotos, a evitar desperdícios e a aumentar a segurança em smartcities, agronegócio, saúde, indústria 4.0, entre outros setores. https://fuseiot.io/

Sobre a fuse Academy

A fuse IoT Academy é um centro de treinamento especializado em Internet das Coisas (IoT) que ajuda a preparar profissionais para atuar no mercado de Transformação Digital. Contando com professores e profissionais reconhecidos pelo setor, a fuse IoT Academy oferece conhecimento técnico e prático de qualidade para iniciantes e para aqueles que querem se especializar em IoT. Saiba mais em https://academy.fuseiot.io/