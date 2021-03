Aprenda o passo a passo para pedir o seguro DPVAT pelo aplicativo

O DPVAT é o Seguro obrigatório que dá direito a indenização às vítimas de acidentes de trânsito. A pessoa que foi vítima de uma colisão ou de um atropelamento, por exemplo, pode utilizar o celular para solicitar o seguro e para acompanhar o pedido. Veja o tutorial para aprender como fazer isso

O primeiro passo para acessar o aplicativo "Seguro DPVAT" é fazer o download. Os usuários de celulares com sistema operacional Android, do Google, devem acessar a Google Play. Quem utiliza iPhone, deve acessar a App Store para baixar a ferramenta

Após fazer o download, toque sobre o ícone do "Seguro DPVAT" para abrir e depois toque no botão "Quero cadastrar ou acompanhar meu pedido". Em seguida será exibido os termos de uso do app e é necessário ler e concordar antes de seguir

Na tela seguinte, toque no botão "meu primeiro acesso"

O aplicativo irá exibir uma ficha cadastral que pedirá nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, número de celular e endereço completo

Por uma questão de segurança, o aplicativo enviará uma código de verificação no e-mail cadastrado

Após essa confirmação, é o momento de criar a senha de acesso. O aplicativo exige que tenha de 4 até 11 dígitos e que misture números e letras

Ao concluir a fase de cadastro, é possível começar com o pedido de seguro, basta clicar no botão "novo pedido"

Selecione qual é o tipo de indenização desejada: reembolso por despesas médicas, indenização por invalidez permanente, indenização por invalidez permanente e despesas médicas e indenização por morte

A próxima tela irá perguntar se quem está fazendo o pedido é a vítima ou um representante legal, toque sobre o item para selecionar

Será necessário informar alguns dados pessoais da vítima ou do beneficiário

também será preciso fornecer informações sobre o acidente, como local e tipo do veículo

Para finalizar, tire uma foto com o próprio celular com dos documentos do sinistro e dos documento pessoais

Os documentos do sinistro são: documentação médico-hospitalar, boletim de ocorrência, Laudo do IML e declaração de inexistência de IML. Basta tocar no desenho com uma seta para incluir no aplicativo o documento necessário ou tocar no desenho de uma máquina fotográfica para tirar uma foto e enviar

No caso dos documento pessoais é necessário enviar autorização do pagamento e comprovante de residência