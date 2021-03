Comitiva irá a Israel sábado para comprar spray nasal contra covid

Uma comitiva liderada pelo Ministro das Relações Ernesto Araújo vai viajar neste sábado (6) para Israel para assinar memorando de entendimento para trazer para o Brasil o spray nasal o EXO-CD24 (spray nasal). O objetivo é fazer com que a terceira fase de testes seja realizada com pacientes brasileiros.

Araújo será recebido pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Na viagem, a delegação brasileira visitará o Ichilov Hospital, em Tel Aviv. O hospital já divulgou que o spray foi aplicado em 30 pacientes, com resultados positivos em 29 deles.

Segundo o governo, o spray tem tido quase 100% em pessoas que está em estágio final de covid-19. Trata-se de uma proteína desenvolvida inicialmente para o tratamento de câncer, mas que acabou sendo testada em pacientes com covid-19. O estudo é considerado preliminar e não comparou a droga a um placebo.

O ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten iniciou as tratativas com o governo israelense.

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (3) que "dificilmente alguém vai se opor ao tratamento" com spray nasal contra covid-19.

"As primeiras informações são as melhores possíveis. Vamos ver se a gente consegue assinar o acordo e começar a aplicar a terceira fase no Brasil. É para quem está em estado grave. Dificilmente alguém vai se opor ao tratamento", afirmou o presidente a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.