Atividade industrial mantém recuperação e supera 2020, diz CNI

A atividade industrial continua em trajetória de recuperação desde segunda metade do ano passado, e iniciou o ano de 2021 com nível de atividade superior à do início de 2020, segundo relatório da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgado nesta quinta-feira (4).

Em janeiro de 2021, os índices de faturamento, horas trabalhadas na produção, emprego, massa salarial e rendimento médio cresceram na comparação com dezembro de 2020. Todos estes parâmetros utilizados pela CNI também mostraram alta na comparação com o mesmo período do ano passado.

O faturamento real, por exemplo, teve alta de 8,7%, enquanto as horas trabalhadas na produção tiveram com alta de 6,7%. A utilização da capacidade instalada é 2,2 pontos percentuais superior à de janeiro de 2020.

O emprego industrial aumentou 0,1% em janeiro de 2021, na comparação mensal e na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Em termos mensais, é a sexta alta consecutiva, levando o índice ao patamar pré-pandemia, no que se foi registrado em fevereiro de 2020.

Faturamento mantém trajetória de alta

O faturamento real da indústria de transformação cresceu 2,3% em janeiro de 2021, na comparação com dezembro de 2020. Desde maio de 2020, o faturamento vem crescendo na comparação mensal, com a exceção daquele novembro de 2020. O faturamento real de janeiro de 2021 é 8,7% superior ao registrado em janeiro de 2020.

Horas trabalhadas também têm alta



As horas trabalhadas na produção cresceram 1% em janeiro de 2021 em comparação com dezembro de 2020, após o ajuste sazonal. O índice também mostra crescimento ininterrupto desde maio de 2020, primeiro mês de recuperação depois da paralisação da atividade provocada pela pandemia.

Emprego Industrial registra leve recuperação

O emprego industrial aumentou 0,1% em janeiro de 2021 na comparação com dezembro de 2020, após o ajuste sazonal. Assim, o emprego totalizou seis meses de crescimento e fica apenas 0,1% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, ou seja, encontra-se no mesmo patamar que antes do início da crise gerada pela pandemia. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o emprego mostra alta de 0,1%.