Instituto Euvaldo Lodi abre mais de 1.500 vagas de estágio pelo país

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que compõe o Sistema Indústria, está com 1.562 vagas de estágio abertas em 11 unidades federativas. As ofertas são direcionadas para estudantes matriculados no ensino médio, superior e técnico, com bolsas de até R$ 2.000.

Para os estagiários que atuam presencialmente, as empresas têm adotado medidas rígidas de segurança em função da pandemia de covid-19. O uso de equipamentos de proteção individual e obediência a regras de distanciamento são algumas das iniciativas tomadas.

O destaque vai para o estado de Goiás, com 695 vagas em 17 cidades. As bolsas variam entre R$ 250 a até R$ 1.650. Para participar, o aluno precisa estar matriculado no ensino médio, superior ou técnico.

Outro estado relevante é Santa Catarina, com mais de 520 oportunidades de estágio. As bolsas vão até R$ 1,8 mil, com vagas nas regiões de Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste.

Confira os detalhes das vagas em cada estado:

Ceará

O IEL Ceará está com nove vagas abertas de estágio. As oportunidades são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração de Empresas, Ciências Econômicas, Estatística, Ciências Atuariais, Processos Gerenciais, Gestão Comercial, Gestão Empresarial, Design Gráfico, Publicidade e Propaganda, Design de Produto, Educação Física, Química Industrial e Engenharia Química.

Também há vagas para alunos de cursos técnicos em Mecânica, Eletrônica e Eletrotécnica. As bolsas variam de R$ 500 a R$ 750. Além de Fortaleza, existem oportunidades nos municípios de Eusébio e Sobral. Os interessados devem efetuar cadastro no site do IEL Ceará . Mais informações pelo e-mail [email protected]

Distrito Federal

O Instituto Euvaldo Lodi do Distrito Federal (IEL-DF) está com 55 vagas abertas para estágio para aqueles que cursam o ensino zuperior em áreas como Administração, Ciências Contábeis e Publicidade e Propaganda, com bolsas que variam de R$ 400 a R$ 1.100. Para os jovens que estão no ensino médio, há duas oportunidades para se candidatar e começar a carreira profissional.

A bolsa é de R$ 450. Para mais informações sobre as vagas, acesse o site do IEL/DF . Em caso de dúvidas, ligue para (61) 3362-6087, mande mensagem para (61) 99870-2365 ou envie um e-mail para [email protected]

Espírito Santo

O IEL Espírito Santo está com 74 vagas de estágio abertas, sendo 63 para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/ Desenho Industrial, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Marketing, Pedagogia, Publicidade e Propaganda; e Sistema da Informação. Outras 10 vagas são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Mecânica, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 530 e R$ 1.200 podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. As vagas estão abertas para os municípios de Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória. Para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas, os candidatos devem acessar o site do IEL/ES .

Goiás

O IEL do estado de Goiás está com 695 vagas abertas, com bolsas que variam de R$ 350 a R$ 2.000. As vagas estão disponíveis nas cidades de Anápolis, Catalão, Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Goianira, Rio Verde, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Quirinópolis, Valparaíso de Goiás, Formosa, Cidade Ocidental, Luziânia e Santa Helena de Goiás. Link para visualização dos detalhes das vagas.

Mato Grosso do Sul

O IEL está com oportunidades de estágio em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Maracaju e Camapuã. Ao todo, são 70 vagas nas áreas de Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Direito, Tecnólogo em Edificações, Engenharia Civil, Farmácia, Jornalismo, Técnico em Mecânica e Ensino Médio.

Os interessados podem obter mais informações ou fazer as inscrições pelo site do IEL/MS ou pelo telefone (67) 3044-2102. Para concorrer às vagas, o estudante deve ter idade mínima de 16 anos, estar matriculado e frequentando os anos finais do Ensino Fundamental, qualquer série do Ensino Médio, Ensino Profissional, Ensino Superior ou na modalidade profissional da EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Minas Gerais

O IEL Minas Gerais está com 37 vagas abertas de estágio para estudantes do ensino superior nas áreas: Administração, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Comunicação Social, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Produção Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Geografia, Gestão em Marketing, Pedagogia.

As vagas também contemplam jovens do ensino médio e estudantes dos cursos técnicos em Administração, Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica, Manutenção Automotiva, Automação Industrial, Edificações, Redes de Computadores, Informática, Mecânica, Mecatrônica e Química, Mecânica Automotiva.

Os estágios são oferecidos nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Divinópolis, Betim, Itajubá, Itaúna, Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Ribeirão da Neves, Santa Luzia, Teófilo Otoni, Ubá, Januária, Pouso Alegre, Sete lagoas, Uberaba. As bolsas variam entre R$ 700 e R$ 1.200. Em caso de dúvida entre em contato pelo e-mail: [email protected] e acesse o link para fazer inscrição.

Pará

Estágio: O IEL Pará está com 20 vagas de estágio ofertadas para os mais diversos cursos, entre os quais: Administração (com oportunidades para Belém e para as cidades de Marabá e Altamira), Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de telecomunicações, Psicologia, Técnico em Administração, Ciência da Computação, Pedagogia, Técnico em Informática, Ensino Médio e Direito.

Os valores das bolsas variam entre R$ 400 e R$ 954. Interessados podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] Mais informações, acesse o link .

Emprego: O Instituto também está com 2 vagas de emprego, sendo uma para o cargo de Gerente Técnico, com jornada de 44 horas semanais, desejável ensino superior completo e experiência em coordenação de equipe e assistência técnica. A remuneração é R$ 3.500, mais vale alimentação (R$ 200), plano de saúde e vale transporte.

A outra vaga é para o cargo de Técnico em Edificações, com remuneração de R$ 2.000, mais vale transporte. Os requisitos são formação em Técnico em Edificações, experiência em obras prediais e manutenções, análise e leitura de projetos e disponibilidade para viagem. Interessados enviar currículo para [email protected] Mais informações, acesse o site .

Paraná

O IEL Paraná está com 54 vagas de estágio abertas em áreas de Design, Mecânica, Engenharia, Recursos Humanos, Pedagogia, Administração, Logística, Biologia, entre outras. As ofertas são nas cidades de Curitiba, Região Metropolitana, Pato Branco, Londrina, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Cascavel, Capanema, Paranaguá, Maringá e Cambé, com bolsas que variam de R$ 430 a R$ 1.600. Para mais informações e candidatura, acesse o painel do candidato e o site com as vagas.

Pernambuco

O IEL Pernambuco oferta 28 vagas de estágio para os níveis médio e superior, sendo 18 para atuação na Região Metropolitana do Recife (RMR), 6 em Caruaru, no Agreste, 3 em Petrolina, no Sertão. As vagas são para as áreas de Administração, Pedagogia, Direito, Engenharia da Computação, além para Técnico em Refrigeração, Mecânica, Administração e Metrologia.

Para concorrer a uma das oportunidades, o interessado deve acessar o link do IEL/PE . As bolsas chegam até R$ 1,1 mil.

Rondônia

Estão abertas vagas para estágio em Direito a partir do 5º ao 8º período e Administração com vagas a partir do 3º ao 6º período. As vagas de ambos os cursos são para a cidade de Vilhena. Interessados devem enviar histórico escolar para: [email protected] até o dia 19 de março.

Santa Catarina

Em Santa Catarina são 520 oportunidades de estágio com bolsas que variam de R$ 500 a R$ 1,8 mil. As vagas são oferecidas nas regiões de Blumenau, Caçador, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages e São Miguel do Oeste.

Os estágios são destinados a estudantes do ensino médio e acadêmicos de administração, marketing, química, segurança do trabalho, engenharia civil, logística, engenharia mecatrônica, gestão comercial, biblioteconomia, engenharia mecânica, psicologia, técnico em eletrônica, direito, processos gerenciais, elétrica, análise de sistemas, ciência da computação, ciências contábeis, comércio exterior e engenharia de produção. Para mais informações, acesse o site do IEL/SC .

