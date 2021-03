SP abre inscrições para 400 mil vagas de qualificação gratuita

O Sebrae-SP (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e o governo de São Paulo estão com 400 mil vagas de qualificação gratuita abertas em todo o estado, sendo 216 mil para cursos técnicos ministrados pelo Centro Paula Souza, Univesp, Senai e Senac, e 184 mil vagas de gestão ministrada pelo próprio Sebrae.

Já estão sendo formadas turmas online, presenciais e também em modelos híbridos, de acordo com o avanço do Plano SP em cada região. O Sebrae oferece a qualificação técnica e de gestão. Ou seja, além de aprender a fazer o ovo de Páscoa, por exemplo, o pequeno empreendedor aprende a precificar o produto, divulgar nas redes e, assim, transformar o negócio em empresa.

Além disso, no final do curso é possível solicitar um crédito com juros baixos junto ao Banco do Povo Paulista. O governo do estado disponibilizou mais de R$ 150 milhões em microcrédito para essa finalidade.

A coach Ingrid Burle terminou esta semana na capital o curso de fabricação de ovos de Páscoa e bombons. Desempregada, ela buscava aperfeiçoar os conhecimentos que já tinha na área de gastronomia.

"Faço chocolate há mais de 20 anos, aprendi com a minha mãe. Mas meu método era muito arcaico. O curso foi ótimo para me atualizar sobre as novas técnicas e também me ajudou a aprender a gerenciar meu próprio negócio", contou.

Ingrid fez cinco dias de aulas práticas e dois dias de aulas teóricas, todas no modelo presencial. Animada, ela diz já estar com o plano de negócios pronto para a Páscoa. "O curso foi uma oportunidade de crescimento que certamente vai me ajudar a entregar um produto final melhor para o cliente."

Cursos técnicos e de gestão

Entre os cursos técnicos, há ofertas para os mais variados segmentos, como Beleza, Construção Civil, Alimentos e Bebidas, Têxtil, Vestuário, Automotivo, Eletroeletrônico, Metalurgia, Gráfico e Editorial, Tecnologia da Informação, Economia Criativa, entre outros. A carga horária varia entre 20h e 44h de duração (online) e entre 24h e 88h (atividades presenciais).

Em relação aos cursos de gestão, há vagas tanto para pessoas físicas que querem começar a empreender quanto para empreendedores que já possuem um negócio (MEI, ME ou EPP). Para cada porte de empresa, há um curso direcionado. Pessoas físicas poderão aprender sobre como tirar uma ideia de negócio do papel e como funciona a formalização e seus benefícios, por exemplo. Já MEIs, MEs e EPPs podem aprender a inovar durante a crise por conta da pandemia.

Nos dois casos, as inscrições podem ser feitas pelo site www.empreendarapido.sp.gov.br , pelo telefone 0800-570 0800. Também é possível buscar informações nos postos e escritórios regionais do Sebrae-SP em todo o estado.

Por que vale a pena

Para os especialistas, os cursos profissionalizantes são uma oportunidade valiosa para qualquer pessoa, especialmente no momento atual, com um contingente importante da população em busca de recolocação. "Esses cursos podem trazer novas habilidades e desenvolver competências que vão complementar e dar suporte às antigas funções do candidato, abrindo novas portas", afirma Mariane Guerra, vice-presidente de Recursos Humanos da ADP na América Latina.

"Eventualmente, a pessoa não consegue uma recolocação exatamente nos termos do trabalho anterior. Mas, ao desenvolver novas competências, isso a habilita a se candidatar a outras vagas, aumentando as chances de recolocação", diz Mariane, lembrando que há ofertas de cursos online gratuitos no Brasil e no exterior.

A especialista cita como áreas promissoras a tecnologia, que está sempre em transformação, e aquelas voltadas às habilidades comportamentais, segmento que se mostrou muito importante para as organizações nesse momento de pandemia.

Para quem busca uma recolocação agora, Mariane diz que não há tempo a perder. "É hora de se dedicar e de ser otimista. Por isso, os cursos são a oportunidade para investir no autodesenvolvimento e vão ajudar a tornar o candidato mais autoconfiante para entrevistas e outras etapas do processo de seleção", disse.