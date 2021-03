Gaúcho: com time alternativo, Grêmio goleia Brasil de Pelotas

Mesmo tendo a decisão da Copa do Brasil no próximo final de semana, o Grêmio goleou o Brasil de Pelotas por 4 a 1, na noite desta quarta-feira (3) em Porto Alegre, na sua estreia na edição 2021 do Campeonato Gaúcho.

Fim de jogo: #Grêmio 4x1 Brasil-PEL

Com gols de Lucas Silva, Ferreira, Guilherme Azevedo e Isaque, em uma excelente atuação, goleamos e vencemos na estreia do #Gauchão2021!

????????????????????????????? #GRExGEB #VamosTricolor #UnidosParaOQueDerEVier pic.twitter.com/KeR7F1A18z — Grêmio FBPA (@Gremio) March 4, 2021

Com este resultado, o Tricolor (que tem um jogo a menos, por não ter enfrentado ainda o Caxias) ocupa a terceira posição da classificação com 3 pontos. Já o Xavante, que sofeu seu segundo revés na competição, ocupa a lanterna.

Time alternativo

Mais preocupado com o jogo da volta da final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras no próximo domingo (7) em São Paulo, o técnico Renato Gaúcho mandou a campo uma equipe alternativa para enfrentar o Brasil.

Porém, isto não foi problema para o Grêmio, que aos 15 minutos já vencia a partida, graças a gol do volante Lucas Silva em cobrança de pênalti. Quatro minutos depois o Tricolor ampliou, quando Pinares lançou para Ferreira, que, de costas para o gol, cabeceou para encobrir o goleiro Matheus Nogueira e marcar um golaço.

O terceiro gol da equipe da casa saiu antes do intervalo, e também foi muito bonito. Pinares recebeu a bola após contra-ataque rápido e tocou por cobertura aos 28 minutos.

Na volta do intervalo, o Brasil ainda ensaiou uma reação, quando André Krobel bateu cruzado para vencer o goleiro Paulo Victor aos 2 minutos. Mas a noite era mesmo do Grêmio, que fechou a vitória de 4 a 1 graças a um gol de Isaque aos 8 minutos.