Foguete da SpaceX explode logo após aterrissar em teste

O Starship explodiu após pousar na base de Boca Chica, no Texas - (Foto: Reprodução via Twitter)

A SpaceX realizou, nesta quarta-feira (3) na base de Boca Chica, no Texas (EUA), mais um teste com o foguete de grande porte Starship, que a empresa pretende usar para lançar veículos em viagens para a Lua e Marte. A espaçonave chegou a pousar, mas com chamas saindo dos propulsores, explodiu em seguida.

Leia também: Milionário japonês oferece 8 vagas para viagem ao redor da Lua

Ainda não se sabe as causas do acidente, o terceiro que aconteceu nos últimos três testes com o Starship. Nas outras duas vezes, no entanto, as explosões ocorreram no ar, antes que o foguete pudesse completar a aterrissagem.

Assim como o SN8, lançado em dezembro, e o SN9, lançado em fevereiro, o SN10 tinha a missão de subir até cerca de 10 quilômetros de altitude e testar o funcionamento de uma série de sistemas internos, além de tentar o pouso bem-sucedido.

No vídeo abaixo, publicado no Twitter, é possível ver o momento da explosão.