Twitter anuncia função de conversas por áudio para Android

O Twitter anunciou, na terça-feira (2), que disponibilizou a função Spaces para smartphones que utilizam o sistema operacional Android, do Google. Com esse novo recuros, os usuários da rede social agora podem participar ou apenas acompanhar conversas no formato de áudio.

O Twitter já vem testando esse formato de bate-papo ao vivo desde dezembro do ano passado, e já havia liberado o uso do Spaces para quem utiliza dispositivos do sistema operacional iOS, presente em produtos da Apple.

Para acessar a nova ferramenta, é necessário acessar um link compartilhado por tweets, mensagens diretas, ou pela barra dos Fleets quando um outro usuário estiver com um círculo roxo ao redor da foto de perfil.

O Spaces será um novo concorrente para o Clubhouse. A rede social criada em abril do ano passado ganhou visibilidade apenas no começo de 2021, possui semelhanças com a nova funcionalidade do Twitter como promover conversas apenas por áudio, e os usuário precisarem ser convidados para poder acessar algum grupo de bate-papo.