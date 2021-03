Cel.Lab é a plataforma de aprendizagem gamificada do Cel.Lep

O Cel.Lep, uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do país, está disponibilizando aos seus alunos uma plataforma de aprendizagem gamificada da língua inglesa, o Cel.Lab. Trata-se de uma evolução do tradicional laboratório de línguas da escola, agora com um visual mais contemporâneo, ainda mais foco na autonomia do aluno e disponibilizada 100% on-line.

O Cel.Lab é a consolidação de um projeto pedagógico de vanguarda, de cerca de um ano, que uniu o know-how de mais de cinco décadas de tradição de ensino do Cel.Lep com a base tecnológica de uma empresa especializada em gamificação.

A partir de um ambiente totalmente virtual e de fácil navegação, com atividades interativas que desenvolvem a comunicação no segundo idioma, o Cel.Lab aprimora e adéqua o processo de aprendizagem do inglês ao perfil dos alunos a partir de 16 anos que cursam a Escola.

O Cel.Lab possui o conceito de Inteligência Artificial embarcada, com o intuito de trabalhar a personalização e a aprendizagem adaptativa, bem como atividades individuais integradas aos conteúdos da sala de aula ao vivo e que engajam ainda mais, em um ambiente tecnológico assistido por um professor.

Essa proximidade do docente se dá em função do Tutor Center do Cel.Lab, a central que tem professores do Cel.Lep à disposição dos alunos, prestando todo o apoio, orientação e suporte, em horários previamente agendados.

“Aproveitamos toda a robustez e metodologia do nosso laboratório de línguas para criar uma plataforma gamificada, de aprendizagem, baseada no que há de mais atual em termos de ensino, com agilidade no movimento e interatividade, integrada com o conteúdo de sala de aula e totalmente voltada a trabalhar a prontidão do aluno na comunicação em inglês”, explica Alexandre Velilla Garcia, CEO do Cel.Lep. “Esta é mais uma inovação do Cel.Lep para que o aluno possa aprimorar ainda mais o conhecimento e o desenvolvimento da língua inglesa”.

O Cel.Lab representa metade do curso do Cel.Lep, que consiste em aulas em sala, sejam presenciais ou virtuais, e as aulas na plataforma digital. O objetivo é oferecer a melhor experiência possível do ensino nos dois ambientes. Na sala de aula, em grupo, o aluno trabalha a comunicação e interage com outras pessoas, e, no Cel.Lab, o aprendizado é individualizado, em que o aluno aprimora o inglês e foca em dificuldades e necessidades.

A estreia do Cel.Lab foi nos cursos superintensivos de férias, em janeiro, e, a partir de fevereiro, a plataforma se tornou disponível para os alunos dos demais cursos adultos de inglês da escola. Ele reforça a forte cultura tecnológica do Cel.Lep, que intensificou a sua postura de liderança na transformação digital na indústria da educação muito antes da pandemia. Em função deste posicionamento, o Cel.Lep acabou conquistando ótimos resultados no bem-sucedido programa de ensino assistido por tecnologia, implantado durante o isolamento social, que proporcionou a rápida migração para o virtual.

Saiba mais

O Cel.Lep é uma das principais escolas de idiomas e tecnologia do Brasil, vencedora do prêmio Top Educação em 2019 e 2020, e sua matriz é certificada pelo PEA-UNESCO (Programa de Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Focado em oferecer qualidade no ensino para que seus alunos adquiram fluência em inglês e espanhol, e domínio da linguagem computacional (coding), o Cel.Lep contempla, em seu conteúdo pedagógico, os quatro pilares da UNESCO (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser). Fundado em 1967, consolidou-se como provedor de ensino multicanal, com atuação nacional, através de soluções educacionais inovadoras e de alta qualidade. Mais informações em www.cellep.com.br