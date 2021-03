Vasco estreia no Campeonato Carioca contra a Portuguesa

Vasco e Portuguesa estreiam no Campeonato Carioca nesta quarta-feira (03), às 21h, em São Januário. Após o rebaixamento na Série A do Brasileirão, o Gigante da Colina tenta começar a temporada de 2021 com o pé direito, mas ainda sem o time principal e o técnico recém-contratado, Marcelo Cabo.

O treinador do sub-20, Diogo Siston, vai ser o responsável por comandar o Cruzmaltino na primeira rodada do estadual. Mesmo com um grupo inteiro de jogadores da base, Siston acredita em um bom desempenho da equipe, que vai mesclar atletas que disputaram a Série A com outros que conquistaram três títulos da categoria júnior na temporada anterior: o Carioca, a Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil. “Nós temos uma equipe jovem, é fato que temos uma equipe jovem, mas a nossa responsabilidade é disputar um jogo do Campeonato Carioca profissional. Nós temos alguns jogadores que já estão acostumados com a batida do profissional e foram incorporados jogadores do sub-20. Temos total consciência da responsabilidade que é representar o Vasco nesse campeonato, para a gente começar com o pé direito, com vitória, sabendo que do lado de lá vamos enfrentar um adversário muito difícil, adversário maduro. A gente tem que tá bem ligado nos detalhes, na organização, na atitude, para que a gente possa fazer uma boa partida," disse Siston.

Diogo Siston não terá lateral-esquerdo de ofício para o confronto desta noite. Riquelme está lesionado, com isso, a tendência é que MT seja deslocado para realizar a função. Desta forma, o Vasco deve entrar em campo com Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e MT; Juninho, Caio Lopes, João Pedro, Lucas Santos e Gabriel Pec; Tiago Reis.

Sobre o técnico Marcelo Cabo, Diogo Siston confia no novo trabalho e acredita no sucesso da equipe. “A expectativa é boa. Conheço o Marcelo pessoalmente, temos amigos em comum que conhecem mais a fundo o trabalho dele. Eu acho que diante de tudo o que está acontecendo com o clube, estamos encorpando um processo de transição para que cada vez mais a gente acerte a transição de atletas da base para o profissional e ele vai ser uma figura muito importante. Acredito que, com ele, a integração vai ser ainda maior do que já vem sendo feita”, concluiu.

Adversária desta noite, a Portuguesa vai com força máxima. O técnico Felipe Surian deve escalar Victor Hugo, Watson, Guerra, Dilsinho e Danilo; Muniz, Mauro Silva, Romarinho, Chay e André Silva; Emerson Carioca.

A partida entre Vasco e Portuguesa será transmitida pela Rádio Nacional a partir das 20h30min, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e plantão de Bruno Mendes.