Rinoceronte branca do sul terá encontro romântico no Japão

Emma é uma rinoceronte branca do sul de cinco anos que está sendo preparada em Taiwan para uma viagem romântica ao Japão. Ela vai encontrar Moran de 10 anos, que foi escolhido no zoológico Tobu. Os dois vão ajudar a melhorar a diversidade genética das espécies em cativeiro em território taiwanês. O Leofoo Safari Park de Taiwan tem o maior número de rinocerontes brancos do sul em todo continente asiático. O local importou oito animais da África em 1979 e com um bem-sucedido sistema de procriação levou esse número para 23. Os cuidadores de Emma passaram a dar comandos em japonês nos treinos diários para ajudá-la a se adaptar à sua futura moradia. O rinoceronte branco do sul esteve próximo de ser extinto no século passado, mas conseguiu se manter graças a esforços conservacionistas e hoje são quase 19 mil na natureza. O parente próximo, o rinoceronte branco do norte, vive uma situação complicada após a morte do último macho restante no mundo e apenas duas fêmeas vivas. Outras espécies de rinocerontes como o de Java e de Sumatra têm uma população de menos de 100 indivíduos. Os rinocerontes são caçados e abatidos por causa do chifre usado na medicina tradicional chinesa.