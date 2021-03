Em duelo brasileiro, Calderano supera Tsuboi e vai às oitavas no Catar

O mesatenista carioca Hugo Calderano levou a melhor no duelo contra o paulista Gustavo Tsuboi na estreia no WTT Contender, em Doha (Catar), e avançou às oitavas de final do primeiro evento internacional do ano na modalidade. Após embate equilibrado nesta quarta-feira (3), Calderano derrotou Tsuboi Por 3 a 1, com parciais de 12/10, 8/11, 12/10 e 12/10. Agora, Calderano, atual número seis do mundo, é o único brasileiro remanescente na chave principal da competição. O próximo adversário de Calderano será o sul-coreano Jaehyun An, em data e horário ainda a ser definido. As partidas estão sendo transmitidas ao vivo no canal do WTT no Youtube.

Logo mais, às 14h15 (horário de Brasília), Tsuboi estreia na disputa de duplas ao lado do compatriota Vitor Ishiy contra o espanhol Alvvaro Robles e o romeno Ovidiu Ionescu. Depois de uma campanha promissora na fase preliminar do torneio de simples, Ishiy foi eliminado na noite de ontem (2) após um embate acirrado com o italiano Michail Bobocica . O brasileiro perdeu por 3 sets a 2, parciais de 10/12, 12/10, 11/3, 5/11, 4/11.

Na disputa feminina, a paulista Bruna Takahashi, número um do tênis no país, deu adeus precoce à competição ao perder na estreia para a ucraniana Ganna Gaponova, por 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/9 e 11/6.