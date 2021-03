Faturamento das franquias regride 3 anos com impacto da pandemia

As franquias, assim como os demais setores da economia global, também sentiram os efeitos da pandemia gerada pelo novo coronavírus em 2020.

Balanço consolidado divulgado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising), nesta quarta-feira (3), revelou que o faturamento geral do setor recuou quase três anos em 2020, fechando em R$ 167, 187 bilhões.

Em 2019, o segmento atingiu R$ 186,755 bilhões, maior do que o conquistado em 2018: 174,843 bilhões. O resultado do ano passado só é maior do que o de 2017: 163,319 bilhões.

Apesar de o desempenho anual ter sido baixo, o setor manteve uma curva de recuperação no quarto trimestre de 2020, se aproximando dos níveis pré-covid-19. O estudo mostra que o franchising registrou uma receita apenas 1,8% menor no período, comparado ao quarto trimestre de 2019, que foi de R$ 54,966 bilhões para R$ 53,976 bilhões.