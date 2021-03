Covid-19: robô desinfeta ambientes e identifica pessoas com sintomas

Pesquisadores do Instituto Tecnológico e de Estudos Superiores de Monterrey, no México, criaram um robô para atender necessidades diárias relacionadas à covid-19.

O Robocov, como foi chamado, pode desempenhar funções como a higienização de espaços com luz ultravioleta ou através de sprays de limpeza e o transporte de medicamentos e insumos relacionados à doença.

O equipamento pode também detectar o uso correto, ou não, de máscaras faciais, medir a temperatura de indivíduos em determinados ambientes e aplicar um questionário básico sobre a saúde de pacientes que estejam apresentando sintomas da doença.

De acordo com cientistas, este é um robô reconfigurável. “O Robocov será teleoperado. E a mudança de funcionalidades é muito fácil de ser feita, permitindo aos usuários alterar as funções dele de maneira bem rápida ”, destaca Pedro Ponce, professor do Instituto Tecnológico de Monterrey, em comunicado divulgado pela instituição de ensino.

Dispositivo está na fase final de testes - (Foto: Divulgação/Instituto Tecnológico de Monterrey)

O projeto está na sua última etapa, a de concepção do dispositivo. A ideia é que, após alguns testes de campo, em pouco tempo, o Robocov possa ser implantado não só dentro da instituição mexicana, como também em indústrias, aeroportos e hospitais.

"As soluções tecnológicas que utilizam robôs permitem evitar a disseminação desse vírus entre as pessoas. Além disso, o grau de confiança das pessoas nos robôs pode aumentar quando elas entrarem em um espaço que é constantemente higienizado por um dispositivo eletrônico”, afirma Ponce.

Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques