Diretora de Etec quebra barreiras e concorre como Educadora do Ano 

Eliane Leite começou sua carreira na Educação como professora substituta de Matemática. Hoje, atua como diretora da Etec (Escola Técnica Estadual) Professora Dra. Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara, no bairro de Pirituba, na zona norte de São Paulo e concorre ao prêmio Mulheres Transformadoras na categoria Educadora do Ano.

Para Eliane, a "Educação é uma oportunidade para mudar a realidade não apenas do estudante, mas de toda a comunidade". Por essa razão, a professora de Matemática, que há 27 anos atua na rede Paula Souza e desde 2014 é diretora da Etec, decidiu levar especialistas para conversar com os seus alunos e mostrar "que é possível ocupar diferentes lugares na sociedade."

Os alunos tiveram a oportunidade, por exemplo, de ouvir os relatos da astronauta americana Anna Fisher, que participou de missões espaciais da Nasa e esteve no Brasil em 2019, a convite da Embaixada dos Estados Unidos. Segundo Eliane, a experiência compartilhada pela astronauta foi inspiradora principalmente para as meninas porque mostrou como é possível desbravar fronteiras e ocupar espaços que ainda são dominados pelos homens como a Ciência, Tecnologia e Engenharia.

Outros palestrantes que passaram pela Etec foram os CEOs das empresas Bayer, Yoki e Blue Tree, além de representantes dos projetos Pensa Grande, da Fundação Telefônica, StartUp in School, do Google, e Leadership voltado ao desenvolvimento de lideranças.

"Sempre digo para os meus alunos que o conhecimento é algo que ninguém tira de você", explica a diretora. "Também incentivamos que eles participem de competições e olimpíadas de conhecimento e alguns foram para diferentes países como Índia e Colômbia, o importante é mostrar que a escola abre novos caminhos e várias possibilidades."

Além de diretora, Eliane é palestrante e fundadora da consultoria Uzoma Diversidade, Educação e Cultura, especializada em implementar políticas de equidade em empresas. Também é líder dos Comitês de Educação e de Igualdade Racial do grupo Mulheres do Brasil e co-autora do livro Mulheres que Empreendem e Transformam, que traz 23 histórias inspiradoras de empreendedoras. A professora foi contemplada com o prêmio Mulher Negra Latina Americana Caribenha 2018.

O prêmio idealizado pela XP Inc. será anunciado nesta quarta-feira (3) em um evento online que pode ser acompanhado pelo link.