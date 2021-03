Doria diz que SP vai comprar 40 milhões de doses de vacinas

Governador João Doria (PSDB) anuncia compra de novos lotes de vacinas - (Foto: Governo do Estado de São Paulo - 01.03.2021)

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira (12), durante reunião com prefeitos paulistas, que o estado vai comprar 40 milhões de doses para imunizar a população contra a covid-19, entre as vacinas Pfizer/BioNTech — única a ter registro definitivo para aplicação contra o coronavírus no Brasil, até o momento — e Sputnik V (20 milhões de cada imunizante).

O anúncio ocorreu um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro vetar o trecho da MP que possibilita a entrada no Brasil do Covax Facility, pelo qual fica prevista a possibilidade de estados e municípios adquirirem vacinas em caso de omissão ou coordenação inadequada do Ministério da Saúde.

O governador paulista revelou ainda que firmou acordo com a farmacêutica chinesa Sinovac um contrato para comprar um novo lote de 20 milhões de doses da Coronavac — que será entregue a partir de agosto, quando for concluída a entrega das doses combinadas com o governo federal.