Iluminação especial do Congresso na cor azul marcará Dia Mundial da Audição

O Congresso Nacional estará iluminado na cor azul nesta quarta (3) e na quinta-feira (4) como parte das ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde em alusão ao Dia Mundial da Audição – 3 de março.

A data, estabelecida pelo Escritório de Prevenção da Cegueira e Surdez da Organização Mundial da Saúde (OMS), envolve uma campanha internacional, que visa compartilhar informações e promover iniciativas para a prevenção de perda auditiva e melhoria dos cuidados auditivos.

Relatório da OMS

O 3 de março também será marcado pelo lançamento do Relatório Mundial de Audição da OMS. O tema deste ano é “Cuidado auditivos para todos! Triagem-Reabilitação-Comunicação”.

Entre os focos da campanha em 2021 estão a importância da audição e comunicação em todas as fases da vida; o estímulo a ações preventivas como proteção contra ruídos, bons hábitos de cuidado auditivo e imunização; a necessidade do diagnóstico precoce de enfermidades do ouvido e perda de audição; e integração de portadores de perda auditiva a um plano nacional de saúde para o cuidado do ouvido e da audição.