Comemoração dos 200 anos da Independência relembra eleição de deputados brasileiros para cortes de Portugal

A Câmara dos Deputados retoma, nesta quarta-feira (3), a programação de atividades comemorativas pelo bicentenário da Independência do Brasil, a ser celebrado em 2022. O tema escolhido para este ano, a eleição de deputados brasileiros para as cortes de Lisboa, será lançado em um evento às 18 horas, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

Na ocasião, também será lançada a logomarca da Comissão Especial Curadora dos 200 anos da Independência do Brasil.

Desde 2017, a Casa vem realizando diversas atividades em alusão à data. Naquele ano, a Câmara lembrou os 200 anos da chegada da imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, personagem importante no processo separatista.

Em 2018, foi a vez dos dois séculos da aclamação de Dom João VI como rei no Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Um ano depois, o homenageado foi José Bonifácio de Andrada e Silva. Em 2020, foi lembrada a Revolução Constitucionalista do Porto.

Eleição para a corte

Noventa deputados brasileiros foram eleitos para integrarem as cortes de Lisboa de 1821 a 1822, mas cerca de 40 viajaram a Lisboa para efetivamente atuarem na Assembleia Constituinte.

Ao se depararem com a resistência dos parlamentares portugueses aos interesses brasileiros, os parlamentares fortaleceram a percepção de que era preciso cortar laços com Portugal.

Além disso, a experiência foi importante para o desenvolvimento dos trabalhos da Assembleia Constituinte de 1823, a primeira Assembleia Legislativa nacional, pois lhes ensinou como deveria funcionar, na prática, um parlamento moderno.

Na página 200 anos da Independência do Brasil estão reunidas as informações sobre as ações realizadas pela Câmara dos Deputados para comemorar o bicentenário da Independência.