Grupo sobre 5G ouve ministro das Comunicações

Deputada Perpétua Almeida (PCdoB-BA), coordenadora do grupo de trabalho, é a autora do pedido de audiência com o ministro - (Foto: Gustavo Sales/Câmara dos Deputados)

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que acompanha a implantação da tecnologia 5G no Brasil ouve nesta quarta-feira (3) o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Os deputados vão discutir medidas para o aperfeiçoamento da legislação relacionada aos serviços de telecomunicações.

A audiência pública será realizada por videoconferência, a partir das 14 horas, no Plenário 2. Pode ser acompanhada pelo portal da Câmara ou no canal no YouTube.

Edital

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou em 25 de fevereiro o edital do leilão das faixas de radiofrequência para o 5G no Brasil. O documento agora será analisado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O governo federal prevê realizar a licitação até o final do semestre.