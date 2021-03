Contexto e sazonalidade devem ser usados em estratégias de publicidade online

Por Thay Abrantes

O ano de 2020 começou como muitos outros: com muito planejamento e expectativas de ganhos altamente atreladas a eventos presenciais e datas comemorativas. Logo, o curso destes planejamentos foi duramente abalado pela pandemia. Já não se podia destinar esforços a planejamentos de grandes ações offline e contar com uma agência de marketing digital começou a fazer mais sentido que nunca, visto que os consumidores começaram a buscar alternativas para os mais diversos tipos de compras sem sair de casa.

De acordo com a pesquisa Google Surveys, 37% das pessoas compraram presente no Dia das Mães no auge das incertezas da pandemia. O dado reforça o efeito positivo das datas sazonais no faturamento das empresas que utilizam ferramentas de marketing digital para impulsionar suas vendas em datas significativas para o comércio.

Dados do relatório Webshoppers, da Ebit|Nielsen, mostram que o faturamento do e-commerce cresceu 47% no primeiro semestre de 2020. Já o total de vendas subiu 47%, comparado com o mesmo período do ano anterior. Estes números ajudam a demonstrar como o novo contexto alterou o comportamento dos consumidores e como esta mudança já afeta significativamente os resultados das empresas.

O número crescente de webshoppers criou uma avalanche de dados na rede, que resultou em um volume de dados expressivo e muito útil para as estratégias de campanhas de vendas online. Os dados ajudam a conhecer o comportamento do consumidor no comércio online e nas redes digitais, permitindo que a agência de marketing digital crie planejamentos direcionados a cada tipo de público da empresa, maximizando o retorno sobre o investimento nos anúncios virtuais.

Outro ponto a ser explorado neste contexto de forte aderência ao consumo online, é a possibilidade de integrar experiências online e offline. O resultado deste tipo de operação é uma tendência global, o omnichannel, que diz respeito à união dos canais de vendas de uma empresa. Um bom exemplo deste tipo de trabalho é a compra on-line com a retirada em loja, que tem diversos reflexos positivos para a marca, tais como:

– aumento da possibilidade de vendas incrementais

– fidelização do cliente

– melhora da imagem da marca

– upgrade na experiência do cliente

As tendências de consumo registradas desde o começo da pandemia e pesquisas que monitoram o comportamento dos usuários na rede demonstram que os novos hábitos de compra vieram para ficar. Contar com especialistas em marketing digital encurta o caminho para o crescimento das vendas online e ajuda a empresa a atingir metas, ganhar expressividade no mercado digital e manter um posicionamento acima dos concorrentes.

Empresas que aproveitaram o momento de alta no mercado online já estão usufruindo dos resultados expressivos do investimento em marketing digital, como é o caso da Gertec, cliente da Cryah, que chegou ao topo das pesquisas pelo menor custo e ainda teve um aumento de 3.215% na taxa de conversão do Google Ads. É contando com profissionais do como os da Cryah Agência Digital em São Paulo que grandes negócios aproveitam momentos como o que estamos vivendo hoje para alavancar suas vendas com estratégias inteligentes e criativas.

Thay Abrantes é CEO da Cryah Agência Digital e comentarista sobre Marketing Digital no programa Inova 360.