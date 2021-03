Variante do Brasil pode escapar de anticorpos e vacinas, aponta estudo

Pesquisadores da USP, Unicamp e da Universidade de Oxford, na Inglaterra, publicaram na última segunda-feira (1º), na revista científica The Lancet, um estudo preliminar que indica que a variante brasileira do SARS-CoV-2 pode escapar dos sistema imunológico das pessoas que já tiveram covid-19 e já foram vacinadas pela Coronavac.

Os cientitistas isolaram o vírus P.1, como é chamado a mutação que surgiu no Amazonas, e da cepa tipo B, mais comum no Brasil. Os dois foram testados em plasmas de pessoas que tinham sido infectadas com a covid-19 ou que já tinham recebido a segunda dose dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan há mais de cinco meses. Para verificar se a variante seria neutralizada.

O plasma imune de doadores de sangue curados da COVID-19 tinha seis vezes menos capacidade de combater a linhagem P.1 do que a linhagem B. Além disso, cinco meses após a imunização de reforço com CoronaVac, o plasma de indivíduos vacinados não conseguiu neutralizar a mutação brasileira com eficiência.

A pesquisa ainda precisa ser avaliadas por outros cientistas.