MJ prorroga presença da Força Nacional na Terra Indígena Enawenê-Nawê

Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) prorroga até 30 de abril a presença da Força Nacional na Terra Indígena Enawenê-Nawê, localizada no município mato-grossense de Juína, em apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai).

A medida visa a dar sequência aos trabalhos de “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, nas ações do Plano de Barreiras Sanitárias para os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - em especial no combate à pandemia de covid-19.

A Força Nacional está desde novembro na região. De acordo com a portaria, a operação terá o apoio logístico do órgão demandante, obedecendo ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública da Secretaria Nacional de Segurança Pública do MJ.