Copa do Nordeste: atual campeão Ceará empata com ABC na estreia

O Ceará, atual campeão da Copa do Nordeste, iniciou a nova edição da competição com um empate em 1 a 1 com o ABC, na noite desta segunda-feira (1) no estádio Frasqueirão, em Natal (RN).

Tudo igual na estreia de @ABCFC e @CearaSC na Lampions 2021! Que jogo movimentado, meus amigos! ?? Wallyson e Saulo Mineiro balançaram as redes! pic.twitter.com/S8zidDhbDs — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) March 2, 2021

Após este resultado, o Vozão fica na segunda posição do Grupo A da classificação, com apenas 1 ponto. Já o Alvinegro Potiguar permaneceu na 5ª posição do Grupo B.

O jogo

Poucos dias após a disputa da última rodada da Série A, o Ceará não contava com vários jogadores titulares (entre eles o meia-atacante Vina), que estão de férias, e mandou a campo uma formação alternativa.

Talvez por isso, o ABC não teve dificuldades de abrir o marcador cedo. E, aos 12 minutos, Wallyson aproveitou rebote dado pelo goleiro Richard em chute de Denner para fazer 1 a 0.

Porém, ainda na etapa inicial, aos 33 minutos, o Vozão conseguiu empatar graças a gol de Saulo Mineiro, após confusão na área do ABC.

A partida continuou aberta até o apito final, mas o placar permaneceu inalterado.

Próximos compromissos

O próximo jogo do Ceará na Copa do Nordeste é sábado (6), quando recebe o Vitória no estádio do Castelão. Um dia depois, o ABC visita o Santa Cruz no estádio do Arruda.