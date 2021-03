Aspiradores de pó ficam loucos após atualização de software

Uma atualização de software em alguns aspiradores de pó Roomba, da empresa iRobot, está fazendo com que os dispositivos fiquem descontrolados pela casa dos usuários *Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques

Os problemas começaram a aparecer após a atualização do firmware 3.12.8 do Roomba, que também apagou a memória dos robôs

Em entrevista ao portal de notícias norte-americano The Verge, um representante da iRobot informou que uma nova atualização do software usado no robô será lançada nas próximas semanas resolverá o problema