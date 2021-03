MEC oferece 30 mil vagas em cursos para professores da área do esporte

O Ministério da Educação oferece, a partir deste mês, 30 mil vagas em curso para professores de escolas públicas em Educação Olímpica e Paralímpica do mundo. A iniciativa quer capacitar os educadores no ensino de diferentes modalidades e promover os valores do esporte.

Serão mais de 120 horas de cursos online e gratuitos. Podem se inscrever professores de educação física ou os responsáveis pelas atividades físicas nas escolas e coordenadores pedagógicos. Para se inscrever, os professores devem acessar o portal do impulsiona.org.br.

Além dos cursos, estarão disponíveis gincanas, vídeos, planos de aula e conteúdos complementares prontos para serem aplicados com estudantes da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.