Edina Alves será primeira mulher a apitar Derby paulistano

Antes mesmo de a bola rolar, o jogo da próxima quarta-feira (3) entre Corinthians e Palmeiras já será histórico, pois, será o primeiro Derby paulistano comandado por uma mulher. E a escolhida para arbitrar o clássico válido pela 2ª rodada do Campeonato Paulista será Edina Alves Batista.

Ela não cansa de fazer história!

Edina Alves, árbitra da FPF e da FIFA, foi confirmada para apitar o Derby de quarta-feira (3), válido pela 2ª rodada do Paulistão Sicredi e será a primeira árbitra da história centenária do clássico. #FutebolPaulista #Arbitragem pic.twitter.com/vNmxWW9fRr — Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) March 1, 2021

A árbitra paranaense já vem conquistando um espaço importante, tendo sido a única mulher escolhida pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) para comandar um trio de arbitragem da última edição do Mundial de Clubes.

Na competição, ela e outra brasileira, a auxiliar Neuza Back, formaram com a argentina Mariana de Almeida o primeiro trio de arbitragem 100% feminino em um jogo profissional masculino da Fifa. A partida em questão foi a vitória do Al Duhail (Catar) sobre o Ulsan Hyundai (Coreia do Sul) por 3 a 1, valendo o quinto lugar do Mundial.

Além disso, Edina e Neuza também foram relacionadas para trabalharem na final do Mundial de Clubes, que terminou com a vitória do Bayern de Munique (Alemanha) sobre o Tigres (México).

Edina está no quadro da Fifa desde 2016 e já comandou jogos da Série A do Campeonato Brasileiro masculino e uma semifinal da Copa do Mundo Feminina de 2019.