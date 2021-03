Tênis de Mesa: Vitor Ishiy vence na estreia do WTT Contender em Doha

O brasileiro Vitor Ishiy estreou com vitória no WTT Contender em Doha, no Catar nesta segunda-feira (1° de março). Na primeira competição internacional de 2021 no Circuito Mundial de tênis de mesa, o número 59 do ranking mundial bateu o canadense Eugene Wang (280°) por 3 a 1 (8/11, 11/7, 11/8 e 11/3). A partida foi válida pela fase preliminar 2. Para alcançar a chave principal, Vitor Ishiy ainda terá de passar por mais duas fases preliminares, com os jogos acontecendo nesta terça-feira(2). Primeiro, ele encara o eslovaco Lubomir Pistej, às 6h (de Brasília). O jogo será disputado na mesa 2 e terá transmissão ao vivo do canal do WTT.

Este será o primeiro confronto internacional entre os atletas. Se vencer, Ishiy terá pela frente o sueco Jon Persson (43°) ou o italiano Mihai Bobocica (125°), em partida no final da manhã (10h40 ou 11h20). “É muito bom voltar a competir internacionalmente, meu último torneio nesse nível havia sido em fevereiro do ano passado em Portugal. Então, me senti feliz em poder competir e representar o Brasil de novo. No primeiro set, eu estava um pouco apreensivo por voltar a sentir todas as emoções de novo e saber como ia jogar, pois acabei não me preparando como queria para o torneio, por conta de uma lesão”, analisou Ishiy à assessoria da Confederação Brasileira da modalidade (CBTM).

Bruna Takahashi, no feminino, e Gustavo Tsuboi e Hugo Calderano, no masculino, são os três atletas brasileiros já classificados diretamente para a chave principal do torneio.

Derrota em dupla mista

Nesta segunda-feira, Ishiy e Bruna Takahashi jogaram a competição de duplas mistas. A parceria brasileira, número 64 do mundo, caiu na fase preliminar 2 para a dupla egípcia Omar Assaf e Dina Meshref, por 3 a 0 (8/11, 7/11 e 8/11), se despedindo do torneio.