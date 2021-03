Ricardo Faria é o novo secretário de governança de empresas estatais

O servidor federal Ricardo Faria assume hoje (1º) a Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest), do Ministério da Economia, com a saída de Amaro Gomes do cargo. Mestre em economia do setor público pela Universidade de Brasília (UnB), Faria é servidor público da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental.

No Ministério da Economia, atuou na Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos e na própria Sest anteriormente, quando exerceu as funções de diretor do Departamento de Governança e Avaliação de Estatais, de assessor especial do secretário e de secretário-adjunto na gestão de Amaro Gomes.

De acordo com a pasta, entre as principais atuações de Faria estão o Relatório Anual das Empresas Estatais Federais (Raio-X das Estatais), divulgado em novembro de 2020, e a coordenação do processo de peer review de governança de estatais junto à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Amaro Gomes deixa o cargo após 13 meses à frente da Sest para assumir funções na iniciativa privada. A decisão é de cunho pessoal e foi informada ao ministério ainda em janeiro. Na ocasião, foi combinado um período de transição de dois meses.