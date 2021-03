'Não vou me meter', diz Bolsonaro sobre PEC da Imunidade

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (1º), em conversa com um grupo de apoiadores na porta do Palácio da Alvorada, que não vai se posicionar a respeito da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) em tramitação no Congresso que busca dificultar a prisão de parlamentares.

"Alguém apresentou e não tem sanção presidencial, é promulgação. Eu não vou me meter em votação de coisas que competem exclusivamente ao parlamento", disse o presidente.

Bolsonaro destacou ainda que não tem capacidade de decidir votos no Congresso. "O único voto com quem eu converso é o do meu filho", afirmou ele, que é pai do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e do senado Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).