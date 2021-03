Primeira parcela do novo auxílio será paga neste mês, diz Arthur Lira

Em entrevista ao programa Fala Brasil, da Record TV, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a primeira parcela do novo auxílio emergencial deve ser pagar ainda neste mês.

Deverão ser dadas, segundo ele, quatro parcelas de R$ 250, mas a decisão final cabe ao MInistério da Economia.

"Serão pagas em março, abril, maio e junho", disse na entrevista.

O deputado acrescentou que durante os pagamentos será discutido pelo Legislativo e o Executivo uma maneira de tornar permanente o programa de transferência de renda.

No domingo, Lira, ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), encontrou-se com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Lira falou ainda sobre vacinação no país. Segundo o deputado, até maio, o Brasil terá 140 milhões de vacinas a mais para a campanha de imunização contra a covid-19. "Serão 25 milhões de doses em março, podendo chegar a 39 milhões, e esse número vai aumentando gradualmente", prometeu.

Ele também fez a previsão de que em dois meses os deputados vão enviar ao Senado a proposta de reforma administrativa aprovada. E em seis meses o Congresso entregará ao país uma nova reforma tributária.

O presidente da Câmara comentou que não é hora de se pensar em CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) sobre a covid-19, como querem parlamentares contrários ao presidente Bolsonaro.

Lira afirmou ainda que não é o momento para se falar em CPI da Covid. Em sua opinião, não é hora de parar o Congresso para ver quem errou ou acertou, o momento é de focar as ações e discutir o melhor para o país sair dessa pandemia.