Federais têm até dezembro para adotar diploma digital

Ministro Milton Ribeiro no lançamento da regulamentação do Diploma Digital - (Foto: MEC/Divulgação)

O MEC (Ministério da Educação) define prazo para as instituições federais de ensino superior adotarem o diploma digital. De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (1º), as instituições terão até o dia 31 de dezembro para fazer as mudanças.

A versão digital do diploma universitário foi anunciada em 2019, mas só foi regulamentada em dezembro de 2020. A proposta do MEC é dar mais agilidade ao processo de certificação e reduzir custos. Atualmente, todo o processo para obter o diploma leva 90 dias, a meta é que seja entregue em 15 dias.

O MEC havia anunciado que a nova certificação deveria ser implementada pelas instituições públicas e privadas ainda neste ano de 2021. Segundo o governo, mais de 8 milhões de estudantes serão beneficados e o novo modelo também evitará fraudes.