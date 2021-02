Qual assistente virtual escolher?

Nos tempos modernos em que vivemos, contar com qualquer ajuda em nosso dia a dia para otimizar o nosso tempo e melhorar nossas experiências domésticas e profissionais é sempre muito bom. Foi pensando nisso que empresas como a Apple, a Microsoft, a Amazon e o Google lançaram seus assistentes virtuais para ajudar as pessoas a viverem suas vidas de forma mais organizada e prática.

Mas você já deve ter se perguntado: qual o melhor assistente virtual? Claro. Diante de tantas opções e informações fica difícil escolher aquela que realmente combina com você e atende as suas necessidades. Cada assistente virtual possui suas próprias funcionalidades e características, oferecendo opções variadas de facilidades para os usuários.

Por isso, preparamos esse texto especial com dicas importantes sobre as duas melhores opções disponíveis no mercado: a Alexa, da Amazon, e o Google Assistant, do Google. Depois de ler, basta pegar o seu cupom Extra e escolher o seu mais novo assistente virtual. Vamos lá?

Alexa: uma assistente virtual potente

Se você já se perguntou: o que a Alexa pode fazer? Bom, a resposta é: muitas coisas. Primeiramente, é importante saber que a Alexa é a assistente virtual da Amazon, uma das maiores empresas do mundo. Ela oferece vários recursos ao usuário e possui um design sofisticado e já bem conhecido por todos. É difícil chegar em um ambiente em que a Alexa esteja sem a reconhecê-la.

Disponível em quatro cores diferentes, a Alexa possui um sistema de iluminação em aro que facilita a identificação se o aparelho estiver ligado ou não. Em comparação ao seu principal concorrente no mercado, isso pode ser visto como vantagem, pois apenas de olhar para a Alexa é possível ver se ela está ligada sem utilização, enquanto no Google Home essa identificação pode ser mais difícil, principalmente durante o dia.

Um outro ponto positivo que a Alexa pode levar, dependendo do sistema operacional do seu smartphone, é que ela pode reproduzir músicas das seguintes plataformas: Amazon Music, Spotify, Pandora, iHeart Radio, Siriusxm e o iTunes. Esse último, para quem tem aparelhos iOS, garante maior conectividade.

Já sobre a reprodução de vídeos pela Alexa é interessante observar um aspecto. Se você é assinante ou tem o serviço de streaming da Amazon Prime Video na sua smart TV, você poderá recorrer com mais facilidade acessando-o pela Alexa ou fazendo reprodução de vídeo via dispositivos Fire TV.

Apesar de contar com uma excelente inteligência artificial, muitos usuários ainda garantem que seu concorrente, o Google Assistant, consegue superá-la nesse quesito. Mas não é certo dizer que a inteligência artificial da Alexa seja ruim. Pelo contrário. Está bem longe disso. Ela possui uma IA muito eficiente e poderosa, podendo surpreender até os mais exigentes dos usuários.

Google Assistant: Tudo o que você precisa num único lugar

O Google Assistant é o assistente virtual do Google que traz uma série de recursos. Entre eles está o Google Home, um alto-falante que pode ser conectado via Chromecast e que funciona como um assistente por comando de voz.

Para quem possui dispositivos Android é uma ótima pedida. Em alguns casos, o Google Assistant também pode ter compatibilidade com iOS. Mas como usar o google home? Você deve estar se perguntando. Calma! Nós vamos te explicar.

Com o Google Assistant, você pode controlar os dispositivos da sua casa de modo inteligente e prático, acessar informações pessoais como calendários e agendas, encontrar quase tudo de maneira on-line e remota como reservas feitas em restaurantes ou dados meteorológicos.

Pode ainda selecionar músicas e controlar volume e outras configurações de áudio, reproduzir conteúdos via Chromecast, executar gadgets, marcar compromissos em sua agenda, enviar mensagens, abrir aplicativos no seu smartphone e muito mais.

Além disso, é possível escutar as suas notificações sendo lidas para você, ouvir traduções de outras línguas em real time e, para os gamers de plantão, há ainda a possibilidade de você jogar seus jogos favoritos. Tudo isso e muito mais apenas com os comandos de voz.

Se você não se convenceu ainda de que o Google Assistant pode fazer muito por você e seu dia a dia, preste atenção nas próximas dicas. Sem querer desmerecer a inteligência artificial da sua principal concorrente, a Alexa, mas a IA do Google Assistant é de cair o queixo. Veja bem: estamos falando aqui de um assistente virtual do Google. É claro que a inteligência artificial dele seria mais personalizável e possuiria mais dados para serem trabalhados. Para quem curte ouvir músicas ou deixar aquele som ambiente, ele pode reproduzir faixas de plataformas como Google Play Music, YouTube Music, Spotify, Pandora, iHeartRadio e TuneIn.

São muitas vantagens em se ter um assistente virtual como o Google Assistent. Aproveite o cupom Extra e vá agora mesmo aproveitar as melhores ofertas.