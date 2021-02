Atlético Goianiense conquista título Estadual

Após praticamente dez meses de pausa, o Campeonato Goiano, que começou em janeiro de 2020, terminou neste sábado com o título do Atlético Goianiense. O Dragão empatou por 1 a 1 com o Goianésia no tempo normal e conquistou o troféu após derrotar o adversário por 5 a 3 na disputa de pênaltis. O clube agora soma 15 títulos estaduais, empatado com o Vila Nova e atrás somente do Goiás, que tem 28. Campeão também em 2019, o time chega ao segundo bicampeonato de sua história (o outro foi em 2010 e 2011).

O cansaço se apresentou como o possível primeiro obstáculo para o Atlético. Afinal, a equipe entrou em campo na última quinta-feira (25), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. De fato, 13 dos 16 atletas que atuaram há dois dias foram a campo defender o clube novamente no sábado.

No primeiro tempo, o lance de maior perigo foi uma bola na trave de Natanael, do Dragão, aos 34 minutos.

O jogo ganhou um novo ânimo logo após o retorno do intervalo, já que Zé Roberto abriu o placar para o Atlético aos dois minutos. O Goianésia, ainda em busca do primeiro título goiano de sua história, correu atrás do empate, até conseguir em um pênalti aos 29 minutos, após toque de Dudu com a mão na bola. Vanilson cobrou e igualou o placar.

A decisão de quem seria o campeão acabou ficando para as penalidades. Os jogadores de ambas as equipes foram convertendo as cobranças, até que Iran desperdiçou a penúltima do Goianésia, acertando o travessão. Zé Roberto, autor do gol do Dragão no tempo normal, marcou na cobrança seguinte e deu o título ao Atlético.

O troféu de campeão goiano coroou uma semana memorável para o clube, que atingiu a sua melhor pontuação em edições do Campeonato Brasileiro, ao concluir a edição de 2020 com 50 pontos, na 13ª posição.

TEMPORADA HISTÓRICA! O DRAGÃO DOMINOU O CAMPEONATO GOIANO ANTES E DEPOIS! MERECIDO! É NOSSO! ???????????????????????? #BicampeãoGoiano pic.twitter.com/Gbt6NU2vNH — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) February 27, 2021

Longa interrupção do campeonato

O Campeonato Goiano de 2020 foi interrompido em março do ano passado em virtude da pandemia do novo coronavírus (covid-19), quando restavam duas rodadas a serem disputadas na primeira fase. Diferentemente de outros estaduais, que foram retomados ainda em 2020, o Goiano só voltou a ser disputado em janeiro de 2021, com estádios vazios.

Ainda envolvidos na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, Atlético e Goiás não deram total atenção à competição. O Goiás foi eliminado nas quartas de final pela Aparecidense, mas o Atlético foi até o fim.

Curiosamente, o título de 2020 foi decidido na véspera do início da edição de 2021. Neste domingo, se inicia uma nova disputa do Campeonato Goiano, com quatro jogos. Atlético e Goianésia, evidentemente, tiveram suas estreias adiadas.