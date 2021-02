Medidas como toque de recolher e PEC da imunidade são destaques

Em meio ao momento mais duro da pandemia de covid-19 desde seu início, há um ano, governos de 12 estados e do DF têm decretado medidas para restringir a aglomeração de pessoas, como toque de recolher durante a madrugada em São Paulo. Também foi destaque a polêmica PEC da imunidade parlamentar, que não teve acordo na Cãmara e acabou sendo criada uma comissão para debater o tema. Veja esses e outros assuntos que marcaram a semana nas fotos a seguir

O Brasil atingiu nesta semana a marca de 250 mil mortes por covid-19, um ano após o primeiro caso confirmado da doença no país. O total de infectados neste período supera os 10 milhões



Cidades e estados estão adotando toque de recolher para evitar o avanço da pandemia de covid-19. No Nordeste, o Ceará fica com limitações de horários até domingo em todo o estado. Na Paraíba também vai ter toque de recolher, com fechamento da orla a partir desta terça-feira (23). A Bahia determinou toque de recolher em 381 cidades, que devem restringir a circulação de pessoas entre 20h e 5h.

A Câmara dos Deputados não chegou a um acordo nesta sexta-feira (26) sobre a PEC (Proposta da Emenda Constitucional) que cria novas regras sobre a imunidade parlamentar e prisão de deputados e senadores. Assim, o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), desistiu de votar a PEC da Imunidade e anunciou a criação de uma comissão a partir de segunda-feira (1º) para debater o tema

A Prefeitura de São Paulo enviou aos moradores da cidade o boleto do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2021. Mas alguns foram surpreendidos com a chegada do imposto em aberto desde 2015 e o pior: com as parcelas com as mesmas datas de vencimento para pagamento. O imposto acumulado é referente a 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. No total, são 12 folhas.

O Brasil fechou o último trimestre de 2020 com 13,9% da população economicamente ativa desempregada, percentual que corresponde a 13,9 milhões de trabalhadores. Na média anual, o indicador calculado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) alcançou 13,5%. Trata-se do maior valor da série história iniciada em 2012. Os dados também apontam que quase 6 milhões desistiram de procurar emprego e outros 32 milhões estão sem emprego ou trabalham menos do que gostariam

O empresário Leonardo Souza Ceschini, preso após matar sua esposa a facadas na casa em que o casal morava na Vila Mangalot, zona oeste de São Paulo, após uma discussão por futebol, foi solto na manhã desta quinta-feira (25). Mesmo tendo confessado, o empresário ficou menos de um mês preso.

A alta de 3,34% no preço dos combustíveis puxou para cima o resultado da prévia da inflação, que fechou fevereiro em 0,48%, maior patamar para o mês desde 2016; Agora, o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15) soma ganhos de 1,26% nos dois primeiros meses de 2021 e de 4,57% no acumulado dos últimos 12 meses

Ao depor no Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), acusado pela deputada Isa Penna (PSOL) de importunação sexual, disse que o abraço que deu na colega "foi um gesto de gentileza", e pediu desculpas "por qualquer tipo de constrangimento e ofensa". Na sessão, Isa Penna afirmou que foi "revitimizada".

Guilherme Alves Costa, de 18 anos, que matou a amiga Ingrid Oliveira Bueno da Silva, de 19 anos, a facadas e golpes de espada disse à polícia que ela "atravessou o seu caminho". Os dois jogavam videogame juntos. Ele gravou e confessou o crime e afirmou que estava planejando a ação há duas semanas. "Minha sanidade mental tá completamente apta. Eu quis fazer isso", falou aos policiais no momento da prisão.

A agência reguladora de medicamentos dos EUA (FDA) apresentou novos dados de eficácia da vacina contra covid-19 da Janssen, braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Em análise pelo órgão, o imunizante apresentou taxa de proteção de 82,9% com apenas uma dose, além de ter se mostrado capaz de prevenir contra novas cepas



Após o temor de que estaria deixando a agenda liberal, Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso Nacional para entregar a proposta de privatização dos Correios e a MP (Medida Provisória) que abre caminho para a privatização da Eletrobras

O governo federal publicou um decreto que obriga os postos de combustíveis do país a divulgarem detalhadamente os preços de cada opção nas bombas em no máximo 30 dias

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna permanentes as regras das MP (Medida Provisória) 1.026, do governo federal. A iniciativa facilita a compra de vacinas e insumos necessários à vacinação contra a covid-19

A PF (Polícia Federal) indiciou o presidente do PSD, Gilberto Kassab, por corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo suposto repasse de R$ 58 milhões recebido por ele pelo grupo J&F

Os juros do cartão de crédito registraram a quarta alta mensal seguida, chegando a 329,3% ao ano, segundo o BC (Banco Central). As taxas do cheque especial subiram pelo terceiro mês consecutivo e alcançou 119,6% ao ano

Na manhã desta sexta-feira (26), homens armados invadiram uma escola secundária em Jangebe, na Nigéria, e sequestraram cerca de 300 meninas que estudavam no internato. Ainda não há pistas dos criminosos

A pandemia do novo coronavírus atingiu mais uma triste marca nesta semana, quando o número de pessoas que morreram em todo o planeta por conta da covid-19 chegou a 2,5 milhões. EUA, Brasil, México, Índia e o Reino Unido, nessa ordem, são os países com maior letalidade

Os EUA lançaram, na noite de quinta-feira (25), um bombardeio contra locais supostamente ocupados por milícias pró-Irã na Síria. A ação foi uma retaliação contra uma recente onda de ataques contra pessoal e bases norte-americanas no Iraque nos últimos dez dias. Foi também o primeiro bombardeio ordenado pelo presidente Joe Biden

Países da África Ocidental seguem em alerta para tentar conter o mais recente surto de Ebola, que já deixou dez mortos — seis na Guiné e outros quatro na República Democrática do Congo. Os dois países confirmaram cerca de 20 casos da doença e centenas de pessoas que tiveram contato com os contaminados estão sendo monitoradas. Os dois países já deram início a uma campanha de vacinação