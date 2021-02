Insumos da vacina de Oxford chegam ao Brasil neste sábado (26)

Um novo lote com insumos para produção da vacina de Oxford/AstraZeneca chegará ao Brasil neste sábado (27/02), em voo procedente da China. A informação foi divulgada em nota conjunta, nesta sexta-feira (26), pelos Ministérios da Saúde e de Relações Exteriores.

A remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) será encaminhada à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), responsável pela produção no Brasil da vacina de Oxford contra a covid-19 . Os insumos vão garantir a produção de cerca de 12 milhões de doses do imunizante em território nacional.

As doses da vacina serão distribuídas no âmbito do Programa Nacional de Imunização (PNI).

No início de fevereiro , o Brasil recebeu o primeiro lote do IFA da vacina de Oxford/AstraZeneca, permitindo a produção de 2,8 milhões de doses. A previsão é de que a primeira remessa de vacinas produzidas na Fiocruz seja entregue ao PNI na segunda quinzena de março.

Até junho, são esperados mais lotes de insumos vindos da China para a fabricação, em solo brasileiro, de um total de 100,4 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford.