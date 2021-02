Tênis de Mesa: Circuito Mundial volta neste final de semana

O Circuito Mundial de tênis de mesa recomeça neste domingo (28) com o WTT Middle East Hub em Doha, no Catar. Após quase um ano do último Aberto e uma experiência bem sucedida com a bolha sanitária na China, em novembro de 2020, as disputas voltam com o WTT Contender. Serão distribuídos 200 mil dólares em prêmios, sendo US$ 15 mil (aproximadamente R$ 81.300) para o campeão.

Três brasileiros começam a disputa nas fases preliminares no individual, a partir de domingo (28). Eric Jouti, Vitor Ishiy e Thiago Monteiro serão o Brasil na etapa inicial do torneio. Hugo Calderano é o cabeça de chave número 2 e Gustavo Tsuboi o número 15 da chave principal no masculino.

Foto: Reprodução

Com a desistência dos chineses, que optaram por não participar, Bruna Takahashi, que seria a número 1 da fase preliminar do feminino, foi promovida para a chave principal. “Estou muito feliz em voltar a jogar um torneio internacional. Sinto que estou bem preparada, não só tecnicamente e taticamente, mas sim mentalmente”, disse Bruna Takahashi, que precisou fazer quarentena na chegada ao país, à equipe da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM).

Foto: Reprodução

“Há um ano que não participo de uma competição internacional. Acabei não treinando na última semana, mas estou bem empolgado para voltar a jogar com os melhores do mundo”, comemorou o mesatenista Vitor Ishiy, que vem fazendo grande campanha com seu time, o C’Chartres, líder da Divisão Pro B, na França.

Além das disputas individuais, o torneio terá jogos de duplas. Entre os homens, Gustavo Tsuboi e Vitor Ishiy estão na chave principal do masculino, enquanto Vitor Ishiy e Bruna Takahashi buscam classificação na fase preliminar de duplas mistas. No dia seis de março, o segundo torneio, o WTT Star Contender, tem início no mesmo local, finalizando no dia 13.