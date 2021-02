Abertas as inscrições para a Olimpíada de Língua Portuguesa

O Itaú Social abriu as inscrições para a sétima edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Professores e professoras das redes públicas estaduais, municipais e federais podem se inscrever até o dia 30 de abril.

A Olimpíada traz um novo formato neste ano e vai valorizar a prática e o trabalho dos professores no reconhecimento de produções realizadas pelos alunos de maneira coletiva.

Realizada em parceria com o MEC (Ministério da Educação) e sob a coordenação técnica do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária), a Olimpíada busca contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem da leitura e escrita nas escolas públicas, por meio de ações de mobilização para a formação continuada.

A partir da metodologia do programa Escrevendo o Futuro, são realizadas oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. O tema do concurso é “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais.

A proposta deste ano consiste em acompanhar e reconhecer os relatos de prática, com os registros dos processos de ensino-aprendizagem vivenciados pelos professores e estudantes durante o trabalho de produção de um dos gêneros propostos: poema (5º ano), memórias literárias (6º e 7º), crônica (8º e 9º), documentário (1ª e 2ª séries do Ensino Médio) e artigo de opinião (3ª série do Ensino Médio).

Os relatos de prática devem conter as estratégias, soluções, alternativas e inovações encontradas pelos professores para executarem as atividades em meio à pandemia com suas turmas garantindo assim a continuidade do processo de aprendizagem com os alunos. Para acompanhar o relato, é incentivada a multiplicidade de formatos de mídia que exemplificam essa relação professor-aluno, como: fotografias, vídeos, áudios e produções textuais desenvolvidas pelos estudantes e os resultados obtidos.

Desde a última edição, o programa homenageia autores da literatura brasileira. Neste ano, a homenageada é a escritora e poetisa Geni Guimarães, cuja obra viabiliza o debate em torno da literatura negra. Entre suas principais obras estão Leite do peito, Balé das emoções e A cor da ternura.

Para que os professores e seus alunos participem da Olimpíada, é necessário que a secretaria de educação à qual sua escola é vinculada – municipal ou estadual – faça a adesão por meio do Portal Escrevendo o Futuro.