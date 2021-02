Presidente da Record TV participa de debate sobre fake news. Assista

O Coleouv (Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho) promove nesta sexta-feira (26), em parceria com o R7, o primeiro webnário do ano, que vai abordar os temas fake news e danos morais. O evento vai das 11h às 13h e tem a participação do presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa.

Ele vai abrir o evento falando sobre fake news, que são as notícias falsas e a prática de disseminação de desinformação, sobretudo em redes sociais como WhatsApp e Facebook. Acompanhe ao vivo na plataforma Google Meet: https://meet.google.com/omr-gdnc-imm.