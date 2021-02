Vice da Câmara diz que PEC da Imunidade vai ser aprovada hoje

O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) afirmou na manhã desta sexta-feira (26) estar seguro da aprovação da chamada PEC da Imunidade, que dificulta a prisão de parlamentares.

"Nossa intenção é votar esse tema agora e, a partir da semana que vem, discutir os assuntos importantes para o país."

Ramos admitiu que a proposta é uma reação da Câmara à prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ), determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

"Nós precisávamos dar uma resposta a um fato excepcioníssimo que aconteceu, a prisão do deputado Daniel e a confirmação da casa. Não era algo que se pudesse esperar porque a situação não era de normalidade."

A sessão que deve votar a proposta será aberta a partir de 11h e terá será comandada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Ele afirmou ainda que há deputados que criticam a proposta porque estão mais preocupados em "ganhar likes" nas redes sociais do que com a independência do Parlamento.