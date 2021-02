Setor público registrou superávit primário de R$ 58,4 bilhões, diz BC

Em janeiro de 2021, o setor público consolidado registrou superávit primário de R$58,4 bilhões. Em janeiro de 2020, o superávit primário do setor público consolidado atingira R$56,3 bilhões. O Governo Central, os governos regionais e as empresas estatais apresentaram, na ordem, superávits de R$43,2 bilhões, R$14,8 bilhões e R$446 milhões em janeiro de 2021. Nos doze meses encerrados em janeiro, o resultado primário do setor público consolidado foi deficitário em R$700,9 bilhões, equivalente a 9,43% do PIB, sendo composto por déficit primário de R$747,6 bilhões do Governo Central e superávits de R$43,4 bilhões nos governos regionais e de R$3,3 bilhões nas empresas estatais.