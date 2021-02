A taxa de desemprego avançou no Brasil em 2020 e encerrou o último trimestre do ano em 13,9%, percentual que corresponde a 13,9 milhões de desocupados no período. Os dados, divulgados nesta sexta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que o número de desempregados aumentou 19,8% (+ 2,3 milhões de pessoas) na comparação com o fim de 2019, quando 11,6 milhões estavam fora do mercado de trabalho.